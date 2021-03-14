"غول تمثيل".. صادق الصباح يُشيد بأداء صبري فواز في فيلم "أهل الكهف"





قام المنتج صادق الصباح بالتعليق على إشادة المخرج عمرو عرفة بأداء الفنان صبري فواز، في فيلم "أهل الكهف"، الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب صادق الصباح تغريدة قال فيها:"صبري فواز غول تمثيل يا حاج، بس الأهم إنه صاحب أخلاق وأصول، وجوده بأي عمل فني يطفئ محبة واحترام واحترافية، ربنا يباركله".



وكان المخرج عمرو عرفة قد أشاد مؤخرًا بالفنان صبري فواز، من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، حيث كتب تغريدة قال فيها:"أول مرة اشتغل معاه والدور صعب، والحقيقة فاجئني بآداء غير تقليدي، لشخصية الوزير اليهودي، كل الحب والتقدير".



فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، وصبري فواز، هاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.