



تعرف على خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 من خلال البوابة الرقمية





إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021، من المنظومات الهامة التي تشغل فئة كبيرة من المواطنين المصريين هي “التموين” والتي دائما محل بحث من الكثير لأن هذا من اهم وأبرز أنظمة البحث التي تهم المواطن وخاصة بعد اعلان الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن خبر اضافة المواليد الأمر الذي طال انتظاره حتى تم في الأول من عام 2021 .





إضافة المواليد على بطاقة التموين

بدأ العديد من المواطنين التوافد على مكاتب التموين المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، لتحديث البيانات واضافة مواليدهم، ولأن التجمعات من أخطر الأشياء التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ينشط في التجمعات، أطلقت رابط إلكتروني يتمكنوا من خلاله الاستعلام وتحديث البيانات والاضافات من خلال الانترنت دون الحاجة للذهاب للفروع ، لذا زاد البحث عن الخطوات وتسهيلا على متابعينا الكرام سوف نقوم بتوضيح الخطوات بالتفاصيل من خلال السطور القادمة.





خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- الدخول على الرابط الإلكتروني للبوابة الرقمية.

- كتابة الرقم القومي للمستفيد.

- كتابة رقم البطاقة التموينية.

- ملء باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- واخيرا الضغط على ارسال.



