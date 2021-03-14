Advertisements

تعرف على خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 من خلال البوابة الرقمية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:45 ص
اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021
اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021
Advertisements

تعرف على خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 من خلال البوابة الرقمية

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021، من المنظومات الهامة التي تشغل فئة كبيرة من المواطنين المصريين هي “التموين” والتي دائما محل بحث من الكثير لأن هذا من اهم وأبرز أنظمة البحث التي تهم المواطن وخاصة بعد اعلان الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن خبر اضافة المواليد الأمر الذي طال انتظاره حتى تم في الأول من عام 2021 .

إضافة المواليد على بطاقة التموين
بدأ العديد من المواطنين التوافد على مكاتب التموين المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، لتحديث البيانات واضافة مواليدهم، ولأن التجمعات من أخطر الأشياء التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ينشط في التجمعات، أطلقت رابط إلكتروني يتمكنوا من خلاله الاستعلام وتحديث البيانات والاضافات من خلال الانترنت دون الحاجة للذهاب للفروع ، لذا زاد البحث عن الخطوات وتسهيلا على متابعينا الكرام سوف نقوم بتوضيح الخطوات بالتفاصيل من خلال السطور القادمة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين
- الدخول على الرابط الإلكتروني للبوابة الرقمية.
- كتابة الرقم القومي للمستفيد.
- كتابة رقم البطاقة التموينية.
- ملء باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- واخيرا الضغط على ارسال.

تعرف على خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 من خلال البوابة الرقمية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطاقة التموين 2021 التموين اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

أخبار تهمك

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و 25 دقيقة

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

(من هنا) وزارة التموين | ننشر خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 من خلال رابط موقع بوابة مصر الرقمية

digital.gov.eg رابط اضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية (وزارة التموين)

بخطوات سهلة طريقة اضافة المواليد الجدد لـ "بطاقة التموين" عبر لينك موقع دعم مصر 2021 (وزارة التموين)

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021.. خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر الإلكتروني

ننشر رابط اضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية التابعة لـ (وزارة التموين) digital.gov.eg

اتبع هذه الخطوات السهلة.. اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين