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من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إنه تواصل شخصيا مع الإعلامي وائل الإبراشي للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا، معلقا مخاطبا الإعلامي عمرو أديب: "الإعلامي وائل الإبراشي طلب أوجه رسالة لحضرتك أنك تطمن الناس عنه".
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مشيرا إلى أنه بصحة جيدة، وتعافى من كورونا منذ فترة طويلة، ولكنه كان يعاني من مشكلة في نسبة الإكسجين بالدم.
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وأوضح الأكسجين في الدم تصل إلى 94%، ويتدرب منذ فترة عن الاستغناء عن "الأكسجين ماسك"، وصحته تحسنت بشكل كبير، وحالته النفسية أفضل، لافتا إلى أنه طلب منه أن يطمئن جمهوره عليه.

وأضاف، "كلمته بنفسي، وهيخرج من المستشفى في غضون أيام قليلة، وسيعاود لحياته الطبيعية"، نافيا ما تردد بشأن تدهور حالة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدا أنه كلام غير دقيق.

واوضح أن الإبراشي تعافى من كورونا بعد فترة قصيرة من الإصابة، ولكنه كان يعاني من الآثار الجانبية التي نتجت عن إصابته بكورونا في الرئة.

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