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مستشار الرئيس يكشف مفاجأة حول إمكانية تعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إمكانية تعرض مصر لموجة ثالثة من جائحة كورونا، معلقا: "هتيجي موجة تالتة ولا لاء نتمنى متجيش، وقد يحدث هذا، وهى بدأت تظهر في بعض الدول".

وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الوضع الوبائي في مصر متذبذب، ما بين ارتفاع الأعداد 10%، أو انخفاضها 10%، منوها بأن الإصابات أصبحت عائلية، وهذا يعني أنه ليس هناك تطبيق للإجراءات الاحترازية.

وشدد على أهمية استمرار المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا، معتبرا أن الوقاية تتقدم على التطعيم، حيث أن الحصول على التطعيم لا يمنع نقل العدوى، معقبا: "الناس زهقت... بس لازم نصبر نحن أمام وباء عالمي، ".

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