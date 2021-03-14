تعليم قنا: التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة لكل الطلاب للحصول على محتوى رقمي متعدد

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم المرور على المدارس، للتأكد من مدى التزام تطبيقها للإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة كما سيتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري والذي يعتمد على التعلم بالفهم والإدراك وليس الحفظ والتلقين.

