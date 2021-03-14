مؤشر سوق مسقط يرتفع 0.57% بمستهل التعاملات

استهل سوق مسقط تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57 %، عند مستوى 3722.45 نقطة، رابحاً 21.1 نقطة عن مستوياته في جلسة الأربعاء الماضي.





وعطلت بورصة مسقط أعمالها يوم الخميس الماضي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تماشياً مع قرار وزاري بتعطيل أعمال القطاعين الحكومي والخاص.





ودعم المؤشر العام، الأداء الإيجابي لأسهم بالقطاعين المالي والخدمات في الساعة 11:35 بتوقيت مسقط، وصعد الأول بنسبة 0.31 بالمائة؛ مع صدارة ظفار الدولية للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 9.73 بالمائة، وارتفع المتحدة للتأمين 1.99 بالمائة.





وتجاهل القطاع المالي تقدم سهم المتحدة للتمويل على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 6.67 بالمائة.





وارتفع كذلك مؤشر الخدمات 0.3 بالمائة؛ بدعم سهم عُمانتل المرتفع 4.37 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمائة، مع تراجع جلفار للهندسة بنسبة 4.08 بالمائة، تراجع الأسماك العمانية بنسبة 2.27 بالمائة.



