انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.53 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.60 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.53 جنيه للشراء .

18.76 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.53 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.55 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.55 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.51 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.