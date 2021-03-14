تسجيل 1997 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أنها سجلت 76178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1997 وفاة.

وقالت السلطات الصحية البرازيلية، إنها سجلت 11 مليونا و439558 إصابة، و277102 وفاة في المجمل.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.