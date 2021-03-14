Advertisements

تسجيل 1997 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الأحد 14/مارس/2021 - 10:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أنها سجلت 76178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1997 وفاة.

 

وقالت السلطات الصحية البرازيلية، إنها سجلت 11 مليونا و439558 إصابة، و277102 وفاة في المجمل.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البرازيل إصابات كورونا

أخبار تهمك

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 23 ساعة

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة حول إمكانية تعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

فرنسا تسجل 59 ألف وفاة و2.45 مليون إصابة بكورونا

البرازيل تسجل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 944 وفاة و11897 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا: 1.9 مليون إصابة بكورونا

إيران تسجل 98 وفاة و6408 إصابات جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين