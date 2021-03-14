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خبير عن ظاهرة إنجاب التوأم: "الأكل ملهوش علاقة" (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، التفسير العلمي لظاهرة إنجاب التوأم.

وأوضح "حسن"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن هناك نوعين للتوائم هما "المطابق" و"غير المطابق"، مشيرًا إلى أن غير المطابق زادت نسبته في العالم بسبب اللجوء إلى الحقن المجهري لزيادة فرص الحمل، وهو عبارة عن بويضة جرى تخصيبها بحيوان منوي، وبويضة أخرى خُصبت بحيوان منوي أخر، وهو ما ينتج عنه توأم غير متماثل، مثل ولد وبنت مختلفي الشكل.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، "الأكل ملهوش علاقة، هي حاجة من 2، إما السيدة تحصل على أدوية تنشيط التبويض، أو عوامل وراثية".

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