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مقتل شخصين برصاص الشرطة في احتجاجات ميانمار

الأحد 14/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال شهود ووسائل إعلام محلية إنه قتل شخصين على الأقل عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري في ميانمار اليوم الأحد، بينما قال القائم بأعمال رئيس الحكومة المدنية الموازية إنها ستسعى لمنح الناس الحق القانوني في القيام بذلك، والدفاع عن أنفسهم.


وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن شابا قتل بالرصاص في بلدة باجو بالقرب من يانغون. وقال منفذ كاشين ويف إن محتجا آخر قتل في بلدة هيباكانت في منطقة تعدين اليشم في الشمال الشرقي. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إنه قتل أكثر من 80 شخصا حتى يوم السبت في احتجاجات واسعة النطاق ضد استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي. وأضافت أنه تم اعتقال أكثر من 2100 شخص.

خاطب ماهن وين خاينج ثان، الذي يركض مع معظم كبار المسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، الجمهور عبر فيسبوك يوم السبت قائلًا: "هذه أحلك لحظة في الأمة واللحظة التي يصبح بها الفجر وشيك". واضاف إن الحكومة المدنية "ستحاول تشريع القوانين المطلوبة حتى يكون للناس الحق في الدفاع عن أنفسهم" ضد القمع العسكري.

أعلنت بلدة مونيوا في وسط ميانمار أنها شكلت حكومتها المحلية وقوات الشرطة الخاصة بها. وفي العاصمة التجارية يانغون، تظاهر مئات الأشخاص في أجزاء مختلفة من المدينة بعد وضع حواجز من الأسلاك الشائكة وأكياس الرمل لصد قوات الأمن.

في إحدى المناطق، اعتصم الناس تحت أغطية من القماش المشمع لحمايتهم من شمس الظهيرة القاسية. وهتفوا "نريد العدالة". وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت قذائف الغاز المسيل للدموع ثم فتحت النار على المتظاهرين في حي هلاينج ثاريار بالمدينة. وبحسب أنباء غير مؤكدة، قتل شخص.

كما قال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إنه قتل 13 شخصًا على الأقل يوم السبت في أحد أكثر الأيام دموية منذ انقلاب الأول من فبراير. وقال شهود لرويترز إنه قتل خمسة أشخاص وأصيب عدد آخر عندما فتحت الشرطة النار على اعتصام احتجاجي في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن شخصين قتلا في بلدة بياي بوسط البلاد وتوفي اثنان في إطلاق نار من قبل الشرطة في العاصمة التجارية يانغون حيث قتل ثلاثة أيضا خلال الليل. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق. ووصفت وسائل الإعلام التي يديرها المجلس العسكري، التي بثتها محطة إم آر تي في مساء يوم السبت، المتظاهرين بأنهم "مجرمون" لكنها لم تذكر تفاصيل.

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ميانمار احتجاجات

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