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تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

الأحد 14/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يواجه ميلان إختبار صعب حينما يستضيف نادي نابولي في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأحد على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

ويسعى المدرب الإيطالي ستيفان بيولي مدرب ميلان لاقتناص الثلاث نقاط لمواصلة ملاحقته للمتصدر الإنتر، بينما يحرص لاعبي المخضرم جنارو جاتوزو على الحصول على الثلاث نقاط لضمان تواجدهم في المراكز المؤهلة للأبطال.

وجاء تشكيل ميلان المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمي: دوناروما
خط الدفاع: ثيو - كايير -توموري - دالوت
خط الوسط: كيسي - تونالي - كرونيتش - هاكان - كاستيخو
خط الهجوم: لياو

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