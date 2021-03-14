لبنى ونس تكشف تفاصيل تعرضها للإصابة في مسلسل "أحمس" (خاص)

أعربت الفنانة لبنى ونس عن حزنها الشديد لما جرى لنجلها الفنان الشاب يوسف عمر وقت تصويره لإعلان جديد مع الفنان محمد رمضان.



ووقالت لبنى ونس في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أن ما حدث لنجلها أمر في غاية الصعوبة ولا يستطيع أحد تحمله، مُضيفة:" حسبي الله ونعم الوكيل في الذئاب البشرية، عمرها ما حصلت دايما بتحصل إصابات طفيفة"، مستشهدة بذلك على ما حدث معها وقت تصويرها لمشاهدها في مسلسل "أحمس".



وأضافت لبنى ونس:" أنا كنت بصور في أحمس وجابولي الدوبليرة صعبت عليا مردتش اخليها تشتغل مكاني، واشتغلت أنا بقوا مستغربين يا استاذة إحنا خايفين عليكي عايزين نريحك قولتلهم هو أنا بني آدمة وهي مش بني آدمة قولتلهم لأ حب لأخيك ما تحب لنفسك جايبين واحدة تمرمطوها، أنا واخدة فلوس اكتر منها اتمرمط أنا، والله رفضت؛ لإن في الآخر احنا بشر ربنا هيحاسبنا على علاقتنا ببعض وحبنا لبعض مش على شغلنا، دراعي كله مزرق شكله بشع".



وأشارت لبنى ونس إلى أن نجلها الفنان الشاب يوسف عمر تلقى تهديدات عديدة من مصمم المعارك عصام الوريث وقت إصابته من القنبلة، مُضيفة:" كان بيهدده وبيسخف عليه وهو واقع في الأرض، وابني مردش عليه وده اللي تاعب يوسف نفسيًا ".



وعن الطريقة التي ستكون مرضية لها وستخفف عنها آلامها، ضحكت وقالت :" اللي يرضيني احط قنبلة تحت منه وافرقعها، وأعمل معاه زي اللي عمله مع ابني"، مُستشهدة ببعض آيات القرآن الكريم :"عاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".



وأضافت لبنى ونس قائلة :" أنا ابني اتعاقب على حاجة معملهاش على الأقل لما أحط القنبلة تحت منه هو عمل ذنب هو اللي يستاهل يتفجر مش ابني الصراحة ".