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تظاهر العشرات من سكان لندن بعد اتهام ضابط شرطة بقتل امرأة

الأحد 14/مارس/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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اشتبكت الشرطة في لندن مع المعزين والمتظاهرين، أمس السبت، بعد أن تجمع أكثر من ألف شخص لإحياء ذكرى مقتل امرأة تبلغ من العمر 33 عاما بعد ساعات من مثول ضابط الشرطة المتهم بقتلها أمام المحكمة.


أدى اختفاء سارة إيفرارد أثناء عودتها إلى المنزل مساء يوم 3 مارس إلى موجة من الروايات حول مخاطر سير النساء في الشوارع بمفردهن في الليل، واستياءهن من فشل الشرطة والمجتمع الأوسع في معالجة هذا الأمر. في وقت مبكر من يوم السبت، أقيم نصب تذكاري مرتجل بالزهور والشموع حول منصة الفرقة في كلافام كومون في جنوب غرب لندن، بالقرب من المكان الذي شوهد فيه إيفيرارد آخر مرة على قيد الحياة.

كانت كيت، دوقة كامبريدج البريطانية، من بين الذين قدموا احترامهم. وقال مسؤول بالقصر إن كيت "تتذكر كيف كان الحال عندما تتجول في لندن ليلًا قبل أن تتزوج".

بحلول ليل السبت، تجمع حوالي ألف شخص - معظمهم من النساء - في الموقع للاحتجاج على انعدام الأمن الذي شعروا به عندما كانوا خارج المنزل. وهتف البعض "عار عليكم" في وجه الشرطة التي كانت حاضرة. وأرادت مجموعات الحملة تنظيم وقفة احتجاجية رسمية، لكن قالت شرطة العاصمة في لندن إن الناس يجب ألا يتجمعوا بسبب قيود فيروس كورونا. وقالت رئيسة القوة، كريسيدا ديك، إن أي وقفة احتجاجية "ستكون غير قانونية وستكون غير آمنة".

مع تصاعد التوترات رأى شهود من رويترز الشرطة تجر عدة نساء بعيدا عن التجمع في كلافام كومون. وقالت مساعدة مفوض شرطة العاصمة هيلين بول إنه اعتقل أربعة أشخاص لارتكابهم مخالفات تتعلق بالنظام العام وخرق لوائح حماية الصحة.

وقال بول في بيان "لم نكن نريد قطعا أن نكون في موقف يكون فيه عمل الإنفاذ ضروريا.. ولكن تم وضعنا في هذا الموقف بسبب الحاجة الملحة لحماية سلامة الناس." وقال عمدة لندن صادق خان - المسؤول عن حفظ الأمن في المدينة - إن رد الضباط "لم يكن في بعض الأحيان مناسبًا أو متناسبًا" وأضاف أنه كان يسعى للحصول على تفسير عاجل من ديك.

ووصف زعيم حزب العمال كير ستارمر المشاهد بأنها "مقلقة للغاية" وقالت وزيرة الداخلية المحافظة بريتي باتيل إنها أيضا تريد إجابات من الشرطة حول الصور "المزعجة".

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