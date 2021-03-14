تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن تطور جديد بشأن مفاوضات تمديد عقد عقد أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم مع الفريق الأبيض.





ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي المصري أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجديد.





ويتضمن عقد زيزو مع الزمالك حصوله في أول 6 شهور على مليون ونصف المليون جنيه، والموسم الأول على 3 ملايين جنيه والموسم الثاني 3 ملايين ونصف المليون جنيه والموسم الثالث على 4 ملايين جنيه.





من جانبه أوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، قد فتحوا الحديث مع زيزو منذ أسبوع من أجل تمديد عقده وفتحوا خط مفاوضات بشكل مباشر معه، مشيرا إلى أن اللاعب طلب مشاورة والده والجلوس معه من جانب الإدارة.





وأتم المصدر أن مسؤولي الزمالك وعدوا زيزو بتعديل عقده ووضعه فئة أولى في الفريق والمساواة بأوباما وشيكابالا مع الفريق تقديرًا لمستواه المميز مع الزمالك.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



