Advertisements

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

الأحد 14/مارس/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن تطور جديد بشأن مفاوضات تمديد عقد عقد أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي المصري أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجديد.

ويتضمن عقد زيزو مع الزمالك حصوله في أول 6 شهور على مليون ونصف المليون جنيه، والموسم الأول على 3 ملايين جنيه والموسم الثاني 3 ملايين ونصف المليون جنيه والموسم الثالث على 4 ملايين جنيه.

من جانبه أوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، قد فتحوا  الحديث مع زيزو منذ أسبوع من أجل تمديد عقده وفتحوا خط مفاوضات بشكل مباشر معه، مشيرا إلى أن اللاعب طلب مشاورة والده والجلوس معه من جانب الإدارة.

وأتم المصدر أن مسؤولي الزمالك وعدوا زيزو بتعديل عقده ووضعه فئة أولى في الفريق والمساواة بأوباما وشيكابالا مع الفريق تقديرًا لمستواه المميز مع الزمالك.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة حول إمكانية تعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين