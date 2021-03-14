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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 14/مارس/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا على نظيره إلتشي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل هدفي ريال مدريد النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 73 و 90 على الترتيب، في حين سجل هدف إلتشي الوحيد اللاعب داني كالفو في الدقيقة 61 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 57، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 24 في المركز السابع عشر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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