الأرصاد تكشف موعد تخفيف الملابس الشتوية (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يفصلنا أسبوع على بداية فصل الربيع جغرافيا، وسيكون الطقس مستقر تماما خلال هذه الفترة، ولكن درجات الحرارة مازالت منخفضة.





وأضافت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه يسود طقس دافىء نهارا، والشمس ساطعة، ولكن ستنخفض درجات الحرارة ليلا، ناصحة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خلال الأسبوعين القادمين ثم تخفيف الملابس تدريجيا.





وأضافت أنه من المتوقع أن تصل إلى 24 درجة خلال هذا الأسبوع، معلقة: "نعيش فصلين خلال يوم واحد لمدة أسبوعين.. الصبح حر، وبالليل برد".