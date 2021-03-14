تأجيل نظر الجنحة المباشرة ضد رانيا يوسف لإرتكابها فعل فاضح علني



قررت اليوم الأحد محكمة جنح قصر النيل تأجيل ثالث جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع والمقيدة تحت رقم 388 لسنه 2021 جنح قصرالنيل، والتي يطالب فيها بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 40 الف وواحد جنيه ضد الفنانة رانيا سيد محمد السيد يوسف وشهرتها رانيا يوسف لقيامها بالتحريض علي الفسق والخروج عن قيم المجتمع وارتكابها الفعل الفاضخ العلني بقيامها بالتغزل في مفاتن جسدها علي شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.. وذلك لجلسة 21 مارس الجاري للتحريات.





وقال فرحات في دعواه: لقد دأبت المشكو في حقها إثارة الجدل لدى الجميع اما بتصريحات أو بظهور غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابتها بالانستجرام أو الفيس بوك أو حتى على اليوتيوب.





مخالفة بذلك قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد سواء بالتغزل في مفاتن جسدها أو بالملابس العارية التي تكشف أكثر ما تستر.





