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سنغافورة تأمل في إعادة فتح الحدود بحلول نهاية العام

الأحد 14/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال رئيس الوزراء لي هسين لونج في مقابلة تلفزيونية، إنه يأمل أن تبدأ سنغافورة في إعادة فتح حدودها بحلول نهاية العام حيث تكثف المزيد من الدول حملات التطعيم ضد عدوى COVID-19.

حظرت الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى حد كبير السفر الترفيهي، لكنها وضعت بعض برامج السفر للأعمال والرسمية. كما تناقش الاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح مع الدول الأخرى. قال لي في مقابلة مع بي بي سي بثت يوم الأحد "آمل أنه إذا تمكنت العديد من البلدان من تلقيح نسب كبيرة من سكانها بحلول وقت لاحق من هذا العام، فسنكون قادرين على الحصول على الثقة وتطوير الأنظمة لفتح حدودنا الدولية للسفر بأمان مرة أخرى ". واضاف: "نأمل بحلول نهاية هذا العام أو العام المقبل، أن تفتح الأبواب، إن لم يكن قبل ذلك".

لقد نجحت الدولة المدينة في السيطرة على COVID-19 مع عدد قليل من الحالات المحلية الجديدة وبدأت في تنفيذ برنامج التطعيم الخاص بها، بعد الحصول على جرعات معتمدة من Pfizer-BioNTech وModerna.

اعتبارًا من 8 مارس، كانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون شخص قد أعطت ما يزيد قليلًا عن 611000 جرعة من اللقاحات - وهي وتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالدول الأكبر. لكنها قالت إنها تخطط لتطعيم الجميع بحلول نهاية العام. وقال لي إن قلة من الحالات المحلية تعني أن الدولة المدينة قد تستغرق الوقت لإقناع سكانها بتناول اللقاح. يتردد البعض بسبب انخفاض مخاطر الإصابة والقلق بشأن الآثار الجانبية المحتملة من اللقاحات المطورة بسرعة.

كما تلقت سنغافورة لقاح Sinovac Biotech الصيني قبل الموافقة عليه. وقال لي إن سنغافورة تقيم اللقاح وستستخدمه إذا اجتاز معايير السلامة والفعالية.

سجل الاقتصاد الصغير المفتوح في المدينة أسوأ ركود له في عام 2020 بسبب الوباء، بعد أن تعرض لضربات في العام السابق بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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