بايدن يخطط للقاء رئيس الوزراء الياباني في واشنطن في 9 أبريل

ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية، اليوم الأحد، أنه من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 أبريل، وهو أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس في البيت الأبيض.



وذكرت صحيفة يوميوري دون ذكر مصادر أنه من المتوقع أن يتفق الاثنان على تعزيز التحالف الثنائي والتزامهما بحرية المرور في المحيطين الهندي والهادئ. لم يتم الرد على المكالمات إلى مكتب رئيس الوزراء. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة إن سوجا سيجري الزيارة في النصف الأول من أبريل.



كان شينزو آبي، سلف شوجا، أول زعيم أجنبي يلتقي بسلف بايدن، دونالد ترامب، بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسًا في عام 2016.



وانضم بايدن وشوجا إلى زعماء الهند وأستراليا في قمة افتراضية يوم الجمعة، وتعهدوا بتوفير الدول "الرباعية" ما يصل إلى مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء آسيا بحلول نهاية عام 2022، وهي رسالة مصممة لمواجهة نفوذ الصين المتزايد.



وقالت الصحيفة، إن الاجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكي والياباني المقرر عقده يوم الثلاثاء في طوكيو سينتقد الصين بشكل مباشر لما تسميه واشنطن وطوكيو محاولاتها لتغيير الوضع الراهن في شرق وجنوب بحر الصين.



أقامت الصين مواقع عسكرية على الجزر الاصطناعية التي بنتها في بحر الصين الجنوبي، ورفضت واشنطن مزاعم بكين المتنازع عليها بشأن الموارد البحرية في معظم البحر ووصفتها بأنها "غير قانونية تمامًا".

