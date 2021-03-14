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ضبط 6737 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 14/مارس/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6737 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(4066) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(250) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٨) مخالفة موقف عشوائى، و(33) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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