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الداخلية توجه ضربة قوية لمخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ١١٩٩٤ شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ١٦٢ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٦٠٩ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. 

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