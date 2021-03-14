الطالع الفلكي الأحد 14/3/2021..نِهَاية البَحث!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 5 برمهات قبطى ، 14 آذار رُومى ، غُرَّة شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ومستعجلين على إيه؟) - أصل يا أنكل فيه بنات كتير جداً عايزين يشبكونى ومَامِى مش عاوزة تدّى كلمة لحدّ.(ناجى أنجلو من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر شعبان العربى

اليوم هو غُرّة شهر شعبان العربى القمرى، أصل التّسمية هو أن العرب كانت تخرج وتتشعّب لطلب الماء فى شُعَبْ وجماعات مُتفرّقة ، إسمه فى الشهور العربيّة الشمسيّة هو وَسْمِى، فى حضارة ثمود فهو شهر مُوهَاء، وفى حضارة سَبَأ هو نَجْوَة ، بينما الإسم الأقرب قبل إسم شعبان فى الجاهليّة هو عادل.





*(الشّمس تنتقل للحُوت- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من بُرج الدّلو لبُرج الحُوت فى الثانية و35 دقيقة ظهر اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الحَمَلْ فى الحادية عشرة و 5 دقائق مساء 13 أبريل ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الحُوت (تنتقل للحمل فى 13 أبريل)

(عطارد) ----- فى الدّلو (ينتقل للحُوت 31 مارس)

(الزّهرة) ----- فى الدّلو (تنتقل للحُوت فى 16 مارس)

(القمر) ------ فى الحُوت (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الثّور (ينتقل للجَوْزَاء فى 13 أبريل)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 20 نوفمبر 2021)





الحوت يُمثل إنتهاء الشتاء ونهاية دورة الزودياك ، الإستعداد والتحضير للدورة الجديدة من حياتك مع تفتح الزهور وبداية مُوسم التزاوج فالحوت الآن على وشك الوصول لنهاية رحلته فى المحيط لمحطة وصوله التى يعرفها عن طريق البوصلة الرّبّانية التى خلقها الله تَعَالى بداخله و مُستعد للتزاوج وإلتهام الطعام لتعويض حرمان الشهورالماضية فى الجزء الدافئ من المحيطات البعيدة ، رغم الضيق من المُحاولات السابقة الفاشلة إلا أننا غالباً ما نجد المفتاح الصحيح لفتح قفل عنيد يكون آخر مفتاح فى سلسلة المفاتيح ، لا تتثاقل إن تمّت دعوتك من شقيقتك لجلسة عائليّة مُعَدّة سلفاً فلا تعرف رُبما كانت فتاة أحلامك فى إنتظارك.





برج الحوت يرمز لنهاية وبداية ، فبرج الحُوت هو الجسر بين نهاية الأبراج وبداية دورة جديدة فريش من الأبراج مع بُرج الحَمَلْ فأنت تُنهى علاقة عاطفيّة أو وظيفة لاتناسبك لتبدأ علاقة أو وظيفة أخرى فى مكان جديد ، كما أنه الجسر بين الخيال والواقع فأنت تُخطط فى خيالك لمشروعك التجارى أوفيلمك السينمائى لتبدأ مع بُرج الحمل فى إخراج خيالك لأرض الواقع لذا تأكد أن مشاريعك التى تُفكر فيها قابلة للتطبيق وتناسب مُجتمعك.





بُرج الحُوت يدعم تشميع الإتفاقات السابقة أوالإنفصال عن شراكات لم تعد مُجدية ، تنظيف أدراج مكتبك والتخلص من الخردة ، تنظيف نفسك وملابسك ومنزلك ، التخلص من/إنهاء/الإنفصال عن عادات وعلاقات سيئة/رفقة السوء ، فرصة لعثورك على غرض مفقود فقدت الأمل فى إسترجاعه ، العثور على عروس/ عريس الأحلام بعد رحلة طويلة من البحث ، والحظ بجانبك بمشيئة الله تَعَالى دون شك طالما بالحلال.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الثور: تنظيم أدراجك القديمة و ألبومات صورك الفوتغرافيّة، مُهاتفة صديق الجامعة ، مشاهدة فيلم كوميدى تعشقه كلها أنشطة كافية لتجديد حيويّتك.





برج الجوزاء: حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما، إستمع أكثر مما تتكلم.





برج السّرطان: ضع أموالك بين ضلوعك ولا تُبدِ أيّة إشارة لمركزك المالى خاصّةً أمام صيّادى الثروات ،أعداء النجاح والحسودين.





برج الأسد: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.





برج العذراء: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها فى المنزل أو مكان العمل حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الميزان: فى تعاملاتك الماليّة إحترس من محاولة إستغفال واردة قد تضيع عليك أموالاً لتسمع العبارة المُستفزّة ، القانون لا يحمى المغفلين.





برج العقرب: بريستيجك مُهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين ، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج القوس: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الجدى: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مُختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول الوَسَط.





برج الحوت: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو بمشيئة الله تَعَالى ، ويوم عسل للمُتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.



