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ميادة الحناوي تنفي إصابتها بالزهايمر وتكشف عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت المطربة السورية ميادة الحناوي على طمأنة محبيها على حالتها الصحية، نافية خبر إصابتها بمرض الزهايمر، ومؤكدة أنه مجرد شائعة مغرضة، وأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للشائعات، مُضيفة :"الحمد لله أنا بخير ولم أصب بأي أمراض". 



وقالت ميادة الحناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية أسماء مصطفى:" الشعب المصري وحشنى قوي، انتم فى القلب والروح"، لافتة إلى أنها تشعر دائمًا عند زياراتها للقاهرة بأنها فى بلدها الثاني.

وتحدثت عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، موضحة أن ذلك يرجع لوجود فيروس كورونا ولوفاة شقيقتها ولإجراء شقيقها لعملية قلب مفتوح.

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