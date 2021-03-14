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ضبط 150 طربة حشيش بحوزة ٣ أشخاص بالإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (ثلاثة أشخاص) تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بدائرة القسم وبحوزتهم ( 150 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،050،000) مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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