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الأهلي يتدرب على ملعب الشهداء

الأحد 14/مارس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب الكونغولي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بعد غد الثلاثاء بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي اليوم وغداً على ملعب «الشهداء» في مدينة كينشاسا حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وتمنح لوائح الكاف الفريق الضيف الحق في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضية الملعب نجيل صناعي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي عصر بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن  قائمة الأهلي في رحلة الكونغو، تضم كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

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