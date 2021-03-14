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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي.. وجلسة خاصة مع جهازه المعاون

الأحد 14/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد أول محاضرة للفريق في الكونغو في الواحدة من ظهر اليوم، الأحد، بتوقيت الكونغو، الثانية بتوقيت القاهرة؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب.

كما حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على عقد جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية في فندق الإقامة بالكونغو من أجل التجهيز لمباراة فيتا كلوب ببطولة إفريقيا.

وناقش المدير الفني مع معاونيه ترتيبات اليومين المقبلين وعدة أمور خاصة بالتدريبات والاستعداد الأمثل للمباراة القوية أمام فيتا كلوب، المقرر إقامتها عصر بعد غد  الثلاثاء على ملعب الشهداء في الكونغو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت للكونغو مساء أمس بعد رحلة طيران شاقة على متن طائرة؛ خاصة من أجل خوض المباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة الكونغو، كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

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