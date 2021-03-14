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العامري فاروق يجتمع مع سيد عبدالحفيظ

الأحد 14/مارس/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الكونغو، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق؛ من أجل مناقشة وبحث الترتيبات اللازمة قبل مباراة فيتا كلوب.

وحرص العامري فاروق على الاطمئنان بنفسه على ترتيبات إقامة الفريق ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب؛ بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق قبل المباراة.

ويحرص العامري فاروق على متابعة كل الإجراءات الخاصة بالتدريبات وتنقلات البعثة مع سيد عبد الحفيظ،  مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، ويخوض الفريق اليوم مرانه الأول على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة.

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