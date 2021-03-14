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موعد مباراة الإياب بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

الأحد 14/مارس/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب ستامفورد بريدج يوم الاربعاء المقبل، في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات إياب دور الـ 16، من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب يوم 23 فبراير الماضي، انتهت بفوز البلوز بهدف نظيف سجله أوليفيه جيرو، بمقصية رائعة في شباك يان اوبلاك.

ويحتاج تشيلي إلي التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى دور الثمانية، بينما الروخي بلانكوس في حاجه الى الفوز بفارق هدف امثال 2-1، أو 3-2، لكي يتأهل.

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