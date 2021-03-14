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اقتراب أعداد الإصابات بكورونا في فرنسا من 30 ألف حالة

الأحد 14/مارس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أظهرت بيانات وزارة الصحة في فرنسا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، اقترب من 30 ألف حالة يوم السبت بينما تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا حقنة لقاح لأول مرة خمسة ملايين شخص.

وأظهرت البيانات أنه في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء الانتشار، أبلغت فرنسا عن 29759 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم السبت ارتفاعا من 25229 في اليوم السابق. كما ارتفع عدد المتوفين من الفيروس في المستشفيات 169 شخصًا إلى 64978 شخصًا في حين ارتفع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بمقدار 37 إلى 4070، مع تزايد الضغط على المستشفيات الفرنسية وسط ارتفاع أعداد الحالات.

فرنسا لديها سادس أعلى إجمالي في العالم لحالات COVID-19، بعد بريطانيا مباشرة. وقد عانى برنامج التطعيم في فرنسا من اختناقات لوجستية ومشاكل في عمليات تسليم اللقاحات من صانعي اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة إنه تلقي 241814 شخصا أول جرعة تطعيم يوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5061.738 أو 7.6 بالمئة من السكان. من ناحية أخرى، تلقى 2،236،066 حقنتين.

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