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جلسة طارئة للبرلمان الأردني لبحث حادثة مستشفى السلط

الأحد 14/مارس/2021 - 11:35 ص
البرلمان الأردني
البرلمان الأردني
وكالات
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عقد البرلمان الأردني، صباح اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث حادثة مستشفى السلط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت مصادر إعلامية أردنية، أمس السبت، بأن السلطات الصحية سجلت عددًا من الوفيات جراء انقطاع الاكسجين عن مرضى فيروس كورونا داخل مستشفى السلط الجديد.

 

وقالت المصادر الأردنية، إن رئيس الوزراء وجه بتحقيق فوري بانقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجل الأردن، في الأسابيع الأخيرة، أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا.

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