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تحرير 6737 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 6737 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط (4066) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(250) مخالفة السير بدون تراخيص 8) دراجات نارية مخالفة، 8) مخالفة موقف عشوائى، و(33) مخالفة شروط الترخيص.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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