ضبط 3 أشخاص للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (ثلاثة أشقاء "يعمل إثنان منهما بإحدى الدول الأجنبية") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها لشقيقهم الثالث المقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية من خلال حوالات بنكية.. حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (المتهم الأول "المتواجد بداخل البلاد") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالإشتراك مع شقيقيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



