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كارول سماحة لجمهورها :"اصنع سعادتك ولا تنتظرها"

الأحد 14/مارس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة كارول سماحة على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت كارول سماحة صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية تي شيرت بنصف كم باللون الأسود، وبنطالاً بنفس اللون، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت سلسلة رقيقة في رقبتها، وعلقت عليها قائلة :"اصنع سعادتك ولا تنتظرها، هل أنتم مع هذه المقولة أحبائي؟".

وفي سياق آخر، طرحت كارول سماحة مؤخرًا أغنية "شكرًا"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان يوسف دميركول، توزيع وميكس دياب مكاري.

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