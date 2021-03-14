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"متشلش هم الفلوس".. قائمة بتخفيضات هدايا عيد الأم

الأحد 14/مارس/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بالتزامن مع إقتراب عيد الأم، بدأت تظهر تخفيضات وعروض مختلفة من قبل الكيانات التجارية بشأن هدايا عيد الأم الذي يمكن أن يقدمها المصريين لوالدتهم احتفالا بها.

تختلف كثير من الدول في توقيت الاحتفال بعيد الأم سنويا، حيث يجري الاحتفال في كثير من الدول في الأحد الثاني من شهر مارس، ودول أخرى تحتفل بعيد الأم في الـ8 من مارس، بينما تحتفل مصر في كل عام بعيد الأم في الـ21 من مارس، ويصادف موعد عيد الأم 2021 يوم الأحد الثالث من شهر مارس الجاري.

وفي مصر كانت بداية تخصيص يوم للاحتفال بعيد الام علي يد الصحفي المصري الراحل علي أمين، حيث قام باقتراح فكرة على أخيه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير فكرة يقترحان تخصيص عيد للأم، وقوبلت فكرتهم بالتشجيع وتقرر أن يكون الإحتفال بعيد الام هو يوم 21 مارس.

تخفيضات أسعار الأدوات المنزلية
وعن أسعار هدايا عيد الأم، قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، وعضو شعبة الأدوات المنزلية، إن المحلات والمولات التجارية خفضت أسعار الأدوات المنزلية والهدايا المتعلقة بعيد الأم بنسبة تتراوح بين ١٥ و٢٠٪‏ على شكل خصومات وعروض.

الهدايا الأكثر مبيعا
فيما قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الهدايا من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين 100 إلى 500 جنيه الأعلى مبيعًا خلال موسم عيد الأم، مثل أطقم الكاسات والصواني والكوبايات من الأدوات المنزلية، وأجهزة المكواة ومكواة الشعر وأدوات المكياج.


تخفيضات الإنتاج الحربي
كما أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن تخفيضات بنسبة 10% على المنتجات المدنية لمصنع حلوان للأجهزة الهندسية "مصنع 99 الحربى"، بمناسبة عيد الأم، وذلك بجميع منافذ البيع التابعة بالمحافظات المختلفة، حتى آخر الشهر، وستتيح تخفيضات على باقى منتجات الشركات بدءًا من 15 مارس الحالى.

انخفاض أسعار الذهب
ومع تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، قال التجار إنهم يأملون في تحقيق زيادة في المبيعات مع إعلان انخفاض أسعار الذهب خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم وهو المناسبة الأفضل لاقتناء الذهب وإهدائه للأم.

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