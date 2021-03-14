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البرلمان يقف دقيقة حداد على روح اللواء كمال عامر

الأحد 14/مارس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة حداد علي روح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.

ونعى رئيس البرلمان، اللواء كمال عامر، قائلًا: بقلوب يعتصرها الألم، الفقيد كمال عامر كان صاحب تاريخ وطني وبرلماني مشرف وكان قائدًا للجيش الثالث الميداني وقائدًا للقوات المصرية في حرب الخليج، ومحافظ مطروح، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر.

وكان قد توفي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقد حددت المادة (25) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الوضع القانوني في حالة خلو منصب النائب المُنتخب بنظام القائمة، حيث نصت اللائحة علي:

"إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

ومن المُقرر وفقًا للائحة الداخلية تصعيد هبة الله محمد العوضي والشهيرة بـ "هبة العوضي" لعضوية المجلس، حيث إنها المرشح الاحتياطي للواء الراحل كمال عامر في القائمة.

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الراحل كمال عامر البرلمان

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