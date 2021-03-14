أمانة جدة تغلق 172 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية









أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 172 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك أثناء حملات الرقابة الميدانية المشتركة خلال اليومين الماضيين مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



