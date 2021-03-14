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أمانة جدة تغلق 172 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
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أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 172 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك أثناء حملات الرقابة الميدانية المشتركة خلال اليومين الماضيين مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7599 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 206 مخالفات، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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