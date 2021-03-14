وائل جسار بلا أجر





دون أى أجر، سجل وائل جسار أغنية جديدة، لعيد الأم، واعتبر أن أجره هو تبرع لصالح الأطفال المصابين بالسرطان فى مستشفى 57357، ومن المقرر طرح الأغنية يوم 21 مارس الجارى، وتحكى قصة الأغنية المصورة أن هناك أماً تصطحب أحد أبنائها للعلاج فى مستشفى السرطان، وعند الوصول للمستشفى تظهر «الأمهات البديلة»، وهن الممرضات والطبيبات اللاتى يقمن بعلاج الأطفال، وكيف تتعامل هؤلاء الأمهات مع الأطفال، ومشاعر حب الأطفال لهن، فى كل مراحل العلاج، وعلمنا أن الأغنية «مؤثرة» لدرجة البكاء، وكل من سمعها من فريق العمل أو المشاركين فيها تأثر وبكى.





وائل يعتبر أن الفنان هو مصدر أمل عند الناس، لذلك لا يتردد فى تقديم عمل جديد لمحبيه بين وقت وآخر، لإضفاء الإيجابية على حياتهم اليومية، وأصدر مؤخرا أغنية «ولا بالأحلام» .







