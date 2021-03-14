تشكيل توتنهام المتوقع ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد نادي توتنهام نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: سانشيز، داير، الدرفيلد، اورييه.

خط الوسط: نوديمبلي، هويبيرج، موسي سوسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل، هاري كين، سون.



