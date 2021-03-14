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تشكيل توتنهام المتوقع ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي
الأحد 14/مارس/2021 - 11:55 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي توتنهام نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لوريس.
خط الدفاع: سانشيز، داير، الدرفيلد، اورييه.
خط الوسط: نوديمبلي، هويبيرج، موسي سوسكو.
خط الهجوم: جاريث بيل، هاري كين، سون.
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