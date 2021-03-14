Advertisements

سميرة سعيد تغير طريقتها التسويقية فى 2021

الأحد 14/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
دينا منير
Advertisements
خطة تسويقية جديدة اختارت سميرة سعيد أن تتبعها هذا العام، فبعد أن حققت أغنيتها الجديدة «بحب معاك» 3 ملايين مشاهدة وهى من الألبوم الجديد، قررت أن تطرح باقى الأغنيات على مدار العام بالكامل، على أن تطرح أغنية كل شهر، وذلك من أجل الحفاظ على تواجدها بشكل دائم.

الألبوم الجديد ملئ بالمفاجآت على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى، فالملحن بلال سرور الذى سبق وقدمت معه «هوا هوا» و«محصلش حاجة» و«يا لطيف» يقدم معها فى الألبوم الجديد أغنيات جديدة فى الألبوم ويؤكد لـ«الفجر» بأنه متلهف لمعرفة ردود فعل الجمهور، حيث يشارك معها بأربع أغنيات والأقرب للطرح هى «متاهة» وهى من كلمات شادى نور وتوزيع هانى ربيع ومكيس ماهر صلاح، ويتعاون معهم أيضا فى أغنية أخرى فى الألبوم، بالإضافة لأغنيتين من كلمات محمد القياتى وأحدهما توزيع هانى يعقوب.

واستقرت سميرة أيضا على أغنيتين للشاعر محمد القياتى ولحن محمد حمزة، وأغنية مع أحمد المالكى ولحن محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

وعلمنا أن سميرة ستتنوع فى الألبوم بين اللهجة المصرية واللهجة المغربية، وتتعاون مع عدد من الشعراء، منهم محمد القياتى وشادى نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما بالنسبة للملحنين، فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدى الصديق، رضوان الأسمر، شادى محسن، أحمد العدل، ويتولى توزيع الأغنيات محمد مصطفى، هانى يعقوب، أمير محروس، هانى ربيع، أحمد حسام.



أخبار تهمك

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 17 ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

الداخلية توجه ضربة قوية لمخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين