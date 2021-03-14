سميرة سعيد تغير طريقتها التسويقية فى 2021

خطة تسويقية جديدة اختارت سميرة سعيد أن تتبعها هذا العام، فبعد أن حققت أغنيتها الجديدة «بحب معاك» 3 ملايين مشاهدة وهى من الألبوم الجديد، قررت أن تطرح باقى الأغنيات على مدار العام بالكامل، على أن تطرح أغنية كل شهر، وذلك من أجل الحفاظ على تواجدها بشكل دائم.





الألبوم الجديد ملئ بالمفاجآت على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى، فالملحن بلال سرور الذى سبق وقدمت معه «هوا هوا» و«محصلش حاجة» و«يا لطيف» يقدم معها فى الألبوم الجديد أغنيات جديدة فى الألبوم ويؤكد لـ«الفجر» بأنه متلهف لمعرفة ردود فعل الجمهور، حيث يشارك معها بأربع أغنيات والأقرب للطرح هى «متاهة» وهى من كلمات شادى نور وتوزيع هانى ربيع ومكيس ماهر صلاح، ويتعاون معهم أيضا فى أغنية أخرى فى الألبوم، بالإضافة لأغنيتين من كلمات محمد القياتى وأحدهما توزيع هانى يعقوب.





واستقرت سميرة أيضا على أغنيتين للشاعر محمد القياتى ولحن محمد حمزة، وأغنية مع أحمد المالكى ولحن محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.





وعلمنا أن سميرة ستتنوع فى الألبوم بين اللهجة المصرية واللهجة المغربية، وتتعاون مع عدد من الشعراء، منهم محمد القياتى وشادى نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما بالنسبة للملحنين، فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدى الصديق، رضوان الأسمر، شادى محسن، أحمد العدل، ويتولى توزيع الأغنيات محمد مصطفى، هانى يعقوب، أمير محروس، هانى ربيع، أحمد حسام.











