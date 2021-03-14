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إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بالرياض والشمالية لثبوت حالات كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 3 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً 272 مسجداً، أعيد افتتاح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة مسجدان في منطقتي الرياض، وواحد في الحدود الشمالية.

وأشارت إلى إعادة افتتاح 11 مسجداً، 4 منها بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: الرياض، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والجوف، والقصيم، ونجران، وحائل، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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