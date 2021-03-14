إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بالرياض والشمالية لثبوت حالات كورونا









أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 3 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً 272 مسجداً، أعيد افتتاح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم.





وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة مسجدان في منطقتي الرياض، وواحد في الحدود الشمالية.



