سائق ينتحر شنقا بسبب انفصاله عن زوجته بشبرا الخيمة

تخلص سائق توك توك، من حياته، بتعليق رقبته بجنش بسقف حجرته، داخل مسكنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لمروره بحالة نفسية لانفصاله عن زوجته، لشكة في سلوكها، تحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا بوفاه المدعو "ت.ا"، 39 عاما، سائق توك توك، ومقيم مدينة السعادة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وكشفت تحريات الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن المجني عليه، تخلص من حياته بتعليق رقبته بجنش بسقف حجرتة، لمروره بحالة نفسية سيئة، لانفصاله عن زوجتة لشكة في سلوكها، تحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.