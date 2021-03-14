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تأجيل معرض الكتاب يرفع أرباح سور الأزبكية 50%

الأحد 14/مارس/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
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١٠٠٠ جنيه إيجارًا يوميًا لحفلات التوقيع

أعلنت الحكومة تأجيل معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى كان مقررًا فى منتصف يناير الماضى إلى 30 يونيو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ما تسبب فى كساد سوق النشر والكتابة.

على الجانب الآخر استفاد تجار سور الأزبكية من القرار، من خلال العروض والتخفيضات التى قدموها لاستقطاب قطاع كبير من جمهور القراءة، ليصبح سور الأزبكية البديل الأول للمعرض.

وعلى إثر ذلك قال الكاتب إبراهيم عطية، إن سور الأزبكية استطاع أن يجنى أرباحًا مضاعفة رغم الوباء، وبدأ أصحاب دور النشر التعاون مع تجاره مؤخرًا، من خلال الاتفاق على إهدائهم مجموعة من الإصدارات بغرض الترويج لها وبيعها مقابل 10% من الأرباح. وأوضح «عطية» أنه بشهادة تجار السور فإن تأجيل المعرض حقق لهم أرباحًا تزيد 50% عما حققوه خلال فعاليات المعرض العام الماضى، نظرًا لعدم تحملهم تكلفة التأجير ومستلزمات الدعاية التى تتضمنها شروط التعاقد مع وزارة الثقافة.

وأكد سيد على، أحد تجار السور، أنه بالرغم من تراجع أرباح السور بنسبة 70% خلال الموجة الأولى من الجائحة، لدرجة إغلاق أكثر من 6 مكتبات معلنة إفلاسها، إلا أن بداية 2021 أعادت الانتعاش إلى المنطقة لدرجة أن هناك مكتبات تمكنت من تحقيق أرباح وصلت إلى 20 ألف جنيه فى اليوم الواحد بفضل الإقبال عليها، إلى جانب الدخول فى بيزنس حفلات توقيع الكتب، والتى تقام كنموذج مصغر لحفلات معرض الكتاب مقابل إيجار 1000 جنيه فى اليوم الواحد.

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