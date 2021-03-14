Advertisements

البرلمان يشن حملة ضد تركيا.. ورجال البيزنس يعترضون

الأحد 14/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
19% دعمًا تصديريًا يحصل عليه المصدر التركى

بالرغم من احتلال تركيا المرتبة 27 ضمن أهم الدول المستثمرة فى مصر، ووصول حجم التبادلات التجارية 3.76 مليار دولار وحجم الاستثمارات نحو 8 مليارات دولار تدار من خلال 800 رجل أعمال مصرى وتركى، إلا أن هناك مطالب برلمانية بإعادة النظر فى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وقال النائب حافظ عمران، إنها تسبب خسائر فادحة للصناعة المصرية لأن المُصدر التركى يحصل على دعم تصديرى حوالى 19%، وبالتالى تصبح أسعار المنتجات أقل من سعر التكلفة، وطالب بضرورة تعديل بنود تلك الاتفاقية لصالح المُصنع المصرى، وعدم منح تراخيص للمصانع التركية إلا بعد دراسة حاجة السوق المصرية لها.

 من جانبه أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم طرح أى مقترحات على الغرفة حتى الآن بشأن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفى حالة حدوث ذلك بشكل رسمى سوف تتقدم الغرفة بطرح تساؤلات أهمها هل نحن مستعدون للاستغناء عن الاستثمار التركى فى مصر وتوفير بدائل له، وهل تم حساب الصادرات والواردات بشكل جيد.

وأكد محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس، أن كل ما يثار من دعوات حول تعديل اتفاقية التبادل التجارى الحر مع تركيا يدمر سمعة مصر وسط العالم ويؤثر عليها اقتصاديًا وسياسيًا، مشيراً إلى أن إلغاء اتفاقية دولية يُفقد العالم الثقة بنا. ورفض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين مطالب وقف التجارة مع تركيا بدعوى أن المستورد يغرق السوق ويظلم المنتجين والمصنعين المحليين، لكن الحقيقة أن هناك مبالغة فى تحديد هوامش أرباح السلع ومغالاة فى تحديد الأسعار، والمشترى فى النهاية يحتاج الجودة والسعر المناسب.

أخبار تهمك

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاشر طفلته وهتك عرض نجله.. أقوال صادمة لأطفال أبو النمرس الثلاثة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

منذ أقل من ساعتين

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

07:55 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين