البرلمان يشن حملة ضد تركيا.. ورجال البيزنس يعترضون

19% دعمًا تصديريًا يحصل عليه المصدر التركى





بالرغم من احتلال تركيا المرتبة 27 ضمن أهم الدول المستثمرة فى مصر، ووصول حجم التبادلات التجارية 3.76 مليار دولار وحجم الاستثمارات نحو 8 مليارات دولار تدار من خلال 800 رجل أعمال مصرى وتركى، إلا أن هناك مطالب برلمانية بإعادة النظر فى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.





وقال النائب حافظ عمران، إنها تسبب خسائر فادحة للصناعة المصرية لأن المُصدر التركى يحصل على دعم تصديرى حوالى 19%، وبالتالى تصبح أسعار المنتجات أقل من سعر التكلفة، وطالب بضرورة تعديل بنود تلك الاتفاقية لصالح المُصنع المصرى، وعدم منح تراخيص للمصانع التركية إلا بعد دراسة حاجة السوق المصرية لها.





من جانبه أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم طرح أى مقترحات على الغرفة حتى الآن بشأن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفى حالة حدوث ذلك بشكل رسمى سوف تتقدم الغرفة بطرح تساؤلات أهمها هل نحن مستعدون للاستغناء عن الاستثمار التركى فى مصر وتوفير بدائل له، وهل تم حساب الصادرات والواردات بشكل جيد.





وأكد محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس، أن كل ما يثار من دعوات حول تعديل اتفاقية التبادل التجارى الحر مع تركيا يدمر سمعة مصر وسط العالم ويؤثر عليها اقتصاديًا وسياسيًا، مشيراً إلى أن إلغاء اتفاقية دولية يُفقد العالم الثقة بنا. ورفض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين مطالب وقف التجارة مع تركيا بدعوى أن المستورد يغرق السوق ويظلم المنتجين والمصنعين المحليين، لكن الحقيقة أن هناك مبالغة فى تحديد هوامش أرباح السلع ومغالاة فى تحديد الأسعار، والمشترى فى النهاية يحتاج الجودة والسعر المناسب.



