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تعاون بين «سامسونج» و5 وزارات وهيئات.. تفاصيل أول تابلت مصرى للثانوية

الأحد 14/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
أسماء حلمى
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 بعد تعاقد الحكومة مع شركة سامسونج العالمية على إنشاء مصنع للتابلت التعليمى لأول مرة بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وهيئة التسليح، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويدون على الجهاز «صنع فى مصر».

حرصت «الفجر» على معرفة تفاصيل المشروع، الذى يأتى لتوطين التكنولوجيا فى مصر ضمن المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، وتضمن الاتفاق توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص، وتدريب ألف طالب فنى داخل المصنع، وتدريب 50 طالبًا على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج، وتنظيم دورات تدريبية سنوياً، وإتاحة مناهج تعليمية عن تصنيع التابلت، وأكدت سامسونج أن لديها مراكز صيانة فى كل المحافظات، ويتم تصليح أى عطل أو استبدال الجهاز خلال 24 ساعة حسب المشكلة، وينتهى إنشاء المصنع فى مارس 2022 لإنتاج مليون جهاز سنوياً، ومن المتوقع أن تشمل خطوط الإنتاج بوردات الدوائر الإلكترونية المطبوعة وبطاريات الليثيوم.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عطية، استشارى التكنولوجيا والرقمنة، أن توطين التكنولوجيا من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة الآن، ووجود مصنع خاص بالتابلت التعليمى خطوة عظيمة يليها طفرة فى الإلكترونيات فى مصر، ومن المتوقع أننا فى الخمس سنوات القادمة لا نحتاج للشراكة مع الشركات العالمية وسيكون صناعة مصرية 100%، وتصنيع التابلت فى مصر سيوفر للدولة على الأقل 25% من ثمن المستورد، الذى يتطلب دفع جمارك بالعملة الصعبة، والمصنع سيشارك بنسبة 60% سواء بالأيدى العاملة أو الخامات، ويوفر فرص عمل للشباب المصرى.

وعن التابلت التعليمى الجديد أوضح عطية، أنه بالتأكيد لديه مواصفات أفضل من المستخدم حاليًا بالرغم من أن النوعين يوفيان بالغرض التعليمى إلا أن تطور الجهاز سيفيد من حيث السرعة ومواصفات أخرى توفر على الطالب المجهود والوقت وتوفر للدولة الأموال، فهو سيكون موديل t505n، بشاشة 10.4 بوصة، أما الحالى شاشته 10.1 بوصة، ويضاف له نظام صوتى مميز Quad stereo speaker وبطارية بقوة 7.040 مللى أمبير ودعم الشحن السريع.

وسيتم تقليل وزنه ليصل 477 جراما ليكون أخف من الحالى بحوالى 100 جرام، أما الحالى، و لتلافى مشاكل الهيكل البلاستيك الحالى التى اعترض عليها أغلب الطلاب، تم اختيار التصميم الجديد ليكون هيكلاً معدنياً، ويدعم الاتصال بالإنترنت من خلال الواى فاى أو شريحة الموبايل LTE، ورفع كفاءة الكاميرا الأمامية لتصل إلى دقة 5 ميجابكسل، وإضافة معالج Octa Core، مع إمكانية تركيب كارت تخزين خارجى حتى 1 تيرا.


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