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حنا: هنالك استهداف غير مسبوق لمقدساتنا واوقافنا المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في حديث إذاعي صباح اليوم بأن هنالك استهدافا غير مسبوق لمقدساتنا واوقافنا المسيحية والإسلامية في مدينة القدس وبطرق مختلفة ومتعددة.
تابع " حنا " هذا الاستهداف يجب ان يجعلنا كمقدسيين اكثر لحمة وتعاضدا وتفاعلا وتعاونا لكي نكون أقوياء في دفاعنا عن مدينتنا وعن مقدساتنا واوقافنا المستهدفة والمستباحة.

واختتم: أن أولئك الذين يتآمرون على المقدسات والأوقاف الإسلامية هم ذاتهم الذين يتآمرون على اوقافنا المسيحية بهدف سرقتها من أصحابها واضعاف وتهميش الحضور المسيحي في المدينة المقدسة.

كلنا مستهدفون في مقدساتنا واوقافنا ومؤسساتنا وكافة تفاصيل حياتنا ولذلك وجب علينا ان نكرس دوما ثقافة الوحدة والاخوة والسلم الأهلي والوحدة الوطنية لكي نكون أقوياء في دفاعنا عن مدينتنا المستهدفة والمستباحة بشكل خطير.

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