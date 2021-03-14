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أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لرحلة تنزانيا

الأحد 14/مارس/2021 - 12:34 م
مدرب بيراميدز
مدرب بيراميدز
محمد جمال
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة فريق نومونجو التنزاني في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو التنزاني في الثالثة من مساء الأربعاء المقبل على استاد تنزانيا الوطني في إطار ثاني جولات دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وجاءت قائمة رحلة السفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر 

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي 

وتغادر بعثة بيراميدز في الثانية ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد البعثة، على أن تصل في العاشرة والنصف مساء إلى دار السلام.

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