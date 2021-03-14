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تسجيل 10083 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الأحد 14/مارس/2021 - 12:38 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 10083 إصابة جديدة بالعدوى مقابل 9908 إصابات في اليوم السابق.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1905 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (937 حالة).

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال اليوم الأخير 395 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 475 وفاة أمس)، فيما تماثل 9232 مريضا للشفاء.

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