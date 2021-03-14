Advertisements

الرعاية الصحية: تخصيص "إيزيس التخصصي" بالأقصر كمركز متكامل لتقديم خدمات الأمومة والطفولة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
عقد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورأمير التلواني اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الهيئة بفرع الاقصر، وذلك لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، يأتي ذلك في إطار متابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر منذ منتصف فبراير 2021.

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، شدد المدير التنفيذي على ضرورة متابعة تطبيق برامج وتدابير مكافحة العدوى داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة، التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع التأكيد على وجود نقطه فرز بكل وحدة ومركز طبي بشكل يومى، لفرز المواطنين في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. 

وأصدر التلواني تعليماته بتشغيل الحضانات كليًا إضافة إلى تشغيل كافة العيادات الخارجية بمستشفى ايزيس في غضون 7أيام، حيث من المقرر أن يصبح مستشفى "إيزيس التخصصي"، بعد تجهيزه مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

ووجه التلواني بسرعه توفير الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب الصعيد، وذلك سواء بالندب أو التعاقد، بهدف إمداد الوحدات والمراكز الطبية بالقوى البشرية المؤهلة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، بما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين، فيما أكد على ضرورة متابعة كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات لمتابعة مدى توافر المخزون الدوائي أو المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على أكمل وجه مشددًا على توفير ماينقص من مستلزمات.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ووزير المالية بمحافظة الأقصر، أمس، حيث شملت الجولة الميدانية زيارة مستشفيي الكرنك الوظائف وإيزيس التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي، وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل والوقوف على معايير الجودة المقدمة المنتفعين بالمنظومة بمحافظة الأقصر.
الرعاية الصحية: تخصيص "إيزيس التخصصي" بالأقصر كمركز متكامل لتقديم خدمات الأمومة والطفولة
الرعاية الصحية: تخصيص "إيزيس التخصصي" بالأقصر كمركز متكامل لتقديم خدمات الأمومة والطفولة
الرعاية الصحية: تخصيص "إيزيس التخصصي" بالأقصر كمركز متكامل لتقديم خدمات الأمومة والطفولة
الرعاية الصحية: تخصيص "إيزيس التخصصي" بالأقصر كمركز متكامل لتقديم خدمات الأمومة والطفولة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الرعاية الصحية

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاشر طفلته وهتك عرض نجله.. أقوال صادمة لأطفال أبو النمرس الثلاثة

منذ ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

07:55 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين