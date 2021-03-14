اعترافات طبيب الأسنان المتهم بالشذوذ والتحرش: أنا «فاعل» ولست «مفعولًا به»

سيجارة حشيش واضطرابات جنسية دفعتنى للشذوذ وضعف شخصية والدى سبب لى «عقدة نفسية»





النيابة واجهته بفيديوهات «الشذوذ ومحادثات جنسية» والطبيب يؤكد: العلاقات تمت بالتراضى





لدى اضطراب فى الميول الجنسية وقطعت علاقتى بالرجال والسيدات منذ يوليو 2020





حصلت «الفجر» على نص تحقيقات النيابة العامة، مع الدكتور «ب. س. ن» طبيب الأسنان، فى القضية المتهم فيها بالتحرش الجنسى وهتك عرض عدد من الفنانين والمشاهير والمواطنين من المترددين عليه فى عيادته الخاصة، وممارسة الشذوذ الجنسى، فى السطور التالية نرصد النص الكامل لتحقيقات النيابة من واقع أوراق القضية، حيث واجهت النيابة فى البداية الطبيب بـ «فلاشة» تحتوى على 3 مقاطع مصورة لأفعال شذوذ جنسى، وتم عرضها على الطبيب المتهم، وواجهته بالاتهامات والبلاغات والفيديوهات.





■ هل قمت بمشاهدة الثلاثة مقاطع المصورة محتوى حرز ذاكرة التخزين المرفقة بالتحقيقات؟





- أيوة.





■ هل أنت الشخص الذى يظهر فى تلك المقاطع المصورة يمارس الشذوذ مع شخص آخر؟





- هو أنا، لكن أنا مش شايف إنى كنت فى حالتى الطبيعية وحتى لو كنت أنا فاللى أنا شوفته فى الفيديوهات ميقولش إن الشخص إللى كان معايا فى الفيديو كان مجبرًا على العلاقة دى، وشكل العلاقة إنها بالرضا بين الطرفين.





■ ما معنى أن الشخص الذى يمارس الشذوذ فى تلك المقاطع المصورة هو أنت ولكنك فى حالة غير طبيعية؟





- لأنه أنا إللى موجود لكن أنا مش فاكر الموضوع ده أصلا. كمان التصرفات اللى بتتعمل فى الفيديوهات غريبة بالنسبة لى ويمكن يكون الكلام ده حصل فى المرة إللى أنا شربت فيها سيجارة مخدرة علشان كدة أنا مش فاكره.





النيابة واجهت الطبيب أيضا بمحادثات جنسية مع 5 أشخاص عبر تطبيق واتساب على هاتفه المحمول، حيث أكدت التحقيقات أن جميعها تدور حول وجود علاقات جنسية شاذة بينهم وتتضمن الإشارة لوجود ميول جنسية منحرفة لديه ولديهم فى إقامة علاقة مثلية الجنس وتم اطلاع المتهم عليها ثم استجوبته مجددا.





■ هل الرسائل المتبادلة بينك وبين أصحاب الحسابات الخمسة تخصك؟ وما مضمونها؟





- أيوة، وهى تتضمن محادثات جنسية بينى وبين بعض الرجال.





■ ما طبيعة علاقتك بهؤلاء الأشخاص تحديدا؟





- فى ناس منهم أنا عمرى ما قابلتهم وكل معرفتى بيهم هى شات على التليفون وفيه ناس منهم أعرفهم بشكل شخصى زى «أ. ك» و«م. خ» بتاع الفورسيزون.





■ هل حدثت علاقة مثلية بينك وبين أى من سالفى الذكر؟





- أنا معملتش علاقة كاملة مع حد فيهم قبل كده.. ومثلا «م. خ» علاقتى به كانت أنه مرة مسك العضو الذكرى بتاعى وعمل «جنس فموى» ومحصلش بينى وبينه أكثر من كده، وعلاقتى به وبأى حد كنت أعرفه سواء رجالة أو ستات قطعتها من شهر يوليو 2020 وبخضع لعلاج نفسى مع دكتورة اسمها «س. ج».





■ هل سبق لك إقامة علاقة مثلية مع أى شخص؟





- أنا عموما فى علاقاتى «إيجابى» عمرى ما كنت «سلبى»، وعمرى ما عملت علاقة مثلية كاملة مع راجل كلها كانت حاجات خارجية.





■ ما سبب خضوعك لذلك العلاج النفسى؟





- أنا لما رحت للدكتورة هى شخصت حالتى بأنى عندى اضطراب خفيف فى الميول الجنسية ناتج عن مشاكل نفسية من الصغر تتعلق بضعف شخصية الأب فى البيت وقوة شخصة الأم، وعنف الأب فى البيت مع الأبناء، وأنا عايز أجيب الدكتورة بتاعتى تتسئل وهى توصف حالتى بالضبط.





■ هل تؤثر تلك الحالة على إدراكك ومسئوليتك؟





- لا، أنا ببقى فى وعيى لكن الإنحرافات دى بتؤدى بيَّا إلى حاجات حاليا شايفها غلط وتوقفت عنها تماما وده دليل أن مفيش «شات» منذ شهر يوليو 2020.





■ ما المدة التى قضيتها تتردد على الطبيبة المعالجة؟





- أنا بروحلها من شهر فبراير 2020.





■ ما قولك فيما جاء بالبلاغين المقدمين من الشاكين «ع. أ» و«و. س» و«ت. ح. ى» و«أ. س. م» بتاريخ 1سبتمبر 2020 من أنه حال انصراف الشاكى الأول «ع. أ» من زيارة خاصة لأحد القانطين بالعقار الكائن بشارع أبى إمامة من شارع التحرير بالدقى، وحال استقلاله المصعد من العقار، تصادف أن تقابل معك بالمصعد وأنك قمت بالإمساك بعضوه الذكرى وراودته عن نفسه، فما كان منه إلا أن دفعك بعيدا عنه مذكرا إياك بما سبق وأن لحق بك من إهانة حين حاولت التحرش به منذ سنوات بأحد النوادى الكبرى؟





- الكلام ده محصلش ولو كان حصل كان المفروض ساعتها ياخدنى يودينى على القسم مش يستنى 3 شهور عشان يقدم بلاغاً، بالإضافة إنى بطلب أن يتعمله تتبع لتليفونه إذا كان فعلا كان موجود فى المكان ده فى الوقت اللى هو بيقول إنه قابلنى فيه هناك ولا لأ.





■ ما قولك من أنك قمت بالتحرش بكل من الشاكيين الثانى والثالث بأن قمت بالإمساك بالعضو الذكرى لكل منهما فضلا عن قيامك بالتحرش وهتك عرض الشاكى الرابع تحت الإكراه والتهديد بعد أن قمت بتصويره داخل العيادة الخاصة بك حال قيامك بهتك عرضه؟





- الكلام ده مش صحيح.. «و» ده أنا معرفوش أصلا.. و«ت» ده مجاش عندى غير مرة واحدة وكان معاه خطيبته اللى كانت معرفة وأهلها كانوا بييجوا يتعالجوا عندى، و«أ. س» أنا محصلش منى أى حاجة من اللى بيقول عليها دى، وأنا أصلا معنديش كاميرات بالعيادة.





■ ما قولك فيما جاء على لسان «أ. س» بأنه كان يعمل بغضون 2011 موظفا بشركة شحن بالدقى، وأنه عهد إليه بتسليم كارت فيزا بشخصك ومن ثم فقد توجه لعيادتك وسلمك الكارت وغادر، إلا أنه فوجئ بك تلحق به لدى المصعد لتسأله عن سبب تناسق جسده، ولما علمت أنه يمارس كرة القدم بالنادى أخبرته بقدرتك على نقله للعب لأحد الأندية الشهيرة، واصطحبته عائدا لعيادتك حيث انفردت به بغرفة الكشف وطلبت الكشف عليه للتحقق من سلامته الجسدية وفوجئ بك تمسك بعضوه الذكرى، فانصرف عائدا لمنزله، وفوجئ باليوم التالى بتقديمك بلاغ ضده تتهمه بسرقة «قداحة ذهبية» من عيادتك؟





- محصلش، وأنا مقدمتش بلاغ سرقة ضد أى مندوب لشركة الشحن.





■ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر أنه اضطر للعودة لعيادتك بسبب البلاغ، وهناك تقابل معك بأحد غرف العيادة حين حاولت مواصلة تحسس جسده وحاولت نزع ملابسه عنه ولكنه رفض، وفى ذلك الوقت دخلت عليكما سيدة قامت بنزع ملابسه ثم شاركتك فى ممارسة «الجنس الفموى» له، وقد انصرف مغادرا المكان متوجها إلى جهة عمله وأخطرهم بالأمر، وبعدها تكررت اتصالاتك به مهددا إياه بتصويره وأجبرته على مقابلتك مرة أخرى، وقمت بتهديده بعلاقتك بمسئولين فى الدولة؟





- محصلش، ومش منطقى.. واستحالة إن حاجة زى دى تحصل فى العيادة.





■ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر من أنه قد تمكن فى مطلع العام الفائت من تصويرك خفية حال ممارستك علاقة شاذة معه، وأنه حين قرأ منشور الفنان «ع. أ» قام بالتواصل معه ليخبره عما لحقه منك، وأمده بالتسجيلات التى تمكن من تصويرك فيها، وأنه تلقى بعدها تهديدات من محاميك لمنعه؟





- الكلام ده مش صحيح.. هو إللى كلم المحامى لما أنا إديلته رقمه والمحامى لما لقاه بيطلب فلوس – 10 ملايين جنيه – شتمه وقفل ومرضيش يرد عليه.





■ هل حاولت التحقق من جدية وجود تلك الفيديوهات مع المذكور؟





- لا محاولتش، لكن اللى عايز أقوله إن فيه مرة هو جالى البيت من حوالى 12 سنة كان بيوصلى طرد، لأنى ساكن فى نفس العمارة إللى فيها العيادة، وهو وقت ما كلمنى قالى إنه جايبلى هدية سيجارة فيها حاجة مخدرة وأنا كنت عمرى ما جربت الحاجات دى فقولت أجرب، وجالى البيت وجابلى سيجارة ملفوفة فيها مادة مخدرة أنا معرفش هى إيه، وشربتها وفى اليوم ده أنا محستش بنفسى غير تانى يوم، ويمكن يكون هو استغل الحالة دى فى أى حاجة أنا مش عارفها.





■ ما قولك فيما جاء على لسان «ع. أ»، من أنه كانت تجمعه معرفة بك فى أوائل الثمانينيات لاعتيادكما ارتياد الصالة الرياضية بأحد النوادى الكبرى وذلك فى غضون عام 1989، وحال قيامه بتغيير ملابسه بداخل غرف تغيير الملابس فوجئ بك تدخل عليه وتقوم بإمساك عضوه الذكرى، فدفعك وأسقطك أرضا أمام المتواجدين، وقد تكرر منك ذات الفعل خلال حفل رأس السنة عام2007 حين قابلك مصادفة بأحد الفنادق، فدفعك وركلك وأسقطك أرضا؟





- أنا كنت أعرف «ع» من حوالى 35 سنة أو أكثر معرفة سطحية من النادى، لأننا أعضاء هناك، وكان بيننا أصحاب كثير «بنات» مشتركة، لكن الكلام ده محصلش، ولو كان الكلام ده حقيقى وحصل فى النادى أكيد النادى كان هيبقى ليه إجراء ضدى، على الأقل كان هيوقف عضويتى، وأنا أصلا عمرى ما خرجت ولا روحت أى حفلة فى رأس السنة قبل كده، ولو حاجة زى أنه ضربنى بحفلة رأس السنة دى كانت هتبقى فضيحة.





■ ما قولك فيما جاء ببلاغ «ع. ز» عن طريق الإنترنت بتاريخ 4 سبتمبر2020 من أنك قمت بالتحرش به جنسيا حال تردده على عيادتك بالإمساك بعضوه الذكرى حال قيامك بمعالجة أسنانه وإخباره بضرورة إعطائه حقنة مسكنة بالعضل؟





- محصلش.. والراجل ده معرفوش أصلا.





■ ما قولك فيما جاء على لسان «و. س. ا» من أنه كانت تجمعه بك علاقة سطحية من خلال النادى، وأنه بعام 1999 تصادف مقابلتك بمطار القاهرة حين كان مصابا بالتواء بالقدم فقمت بتوصيله لسيارته وأجلسته بداخلها بداعى معالجة قدمه، ثم فوجئ بك تقوم بالإمساك بعضوه الذكرى؟





- محصلش.. و«و» ده أنا معرفوش أصلا وإيه إلى يخليه يستنى أكثر من 20سنة علشان يبلغ.











