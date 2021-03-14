Advertisements

طلاب "طب بنها" يشتكون من صعوبة امتحان مادة الباثولوجي

الأحد 14/مارس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
اشتكى عدد من طلاب الفرقة الثانية، بكلية الطب لجامعة بنها من صعوبة امتحان مادة الباثولوجي، موضحين أن الامتحان جاء بأسئلة لاعلاقة لها بالمنهج، وعدم مراعاة أن الدراسة كانت شبه معطلة، فلم يراعي البعد العلمي، ولا البعد الاجتماعي، مطالبين عميد الكلية بالتدخل السريع والفوري لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، أن امتحان الباثولوجي ضمن النظام الجديد للامتحانات، وهو أنه لايوجد بالامتحان مادة واحدة وإنما مجموعة مواد ومادة الباثولوجي كانت تمثل من 40 إلى 45 % فقط من الامتحان.

وأكمل القاضي في تصريحات صحفية اليوم، أن المحتويات الدراسية جميعها جرى شرحها عبر النظام "الهجين"، وهو حضور الطلاب في السكاشن ٣ أيام، بالإضافة إلى الأون لاين ورفع كافة المحتويات الدراسية عبر قناة الكلية على "اليوتيوب"، منوها أن الكلية تابعت ذلك جيدا خلال الفترة الماضية.

واستطرد أنه يتابع يوميا الامتحانات والشكاوى منه فردية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وبالرغم من ذلك سيتم أخذ عينة من الأسئلة لتقييم الأمر عبر لجنة محايدة، واتخاذ الإجراء المناسب لأن الكلية في الأساس تسعي لمصلحة الطلاب والمرضى من خلال المستشفى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية الطب جامعة بنها الفجر

أخبار تهمك

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 18 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

عاشر طفلته وهتك عرض نجله.. أقوال صادمة لأطفال أبو النمرس الثلاثة

منذ أقل من ساعة

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد زيزو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

07:55 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين