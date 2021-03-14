طلاب "طب بنها" يشتكون من صعوبة امتحان مادة الباثولوجي

اشتكى عدد من طلاب الفرقة الثانية، بكلية الطب لجامعة بنها من صعوبة امتحان مادة الباثولوجي، موضحين أن الامتحان جاء بأسئلة لاعلاقة لها بالمنهج، وعدم مراعاة أن الدراسة كانت شبه معطلة، فلم يراعي البعد العلمي، ولا البعد الاجتماعي، مطالبين عميد الكلية بالتدخل السريع والفوري لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.



من جانبه أوضح الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، أن امتحان الباثولوجي ضمن النظام الجديد للامتحانات، وهو أنه لايوجد بالامتحان مادة واحدة وإنما مجموعة مواد ومادة الباثولوجي كانت تمثل من 40 إلى 45 % فقط من الامتحان.



وأكمل القاضي في تصريحات صحفية اليوم، أن المحتويات الدراسية جميعها جرى شرحها عبر النظام "الهجين"، وهو حضور الطلاب في السكاشن ٣ أيام، بالإضافة إلى الأون لاين ورفع كافة المحتويات الدراسية عبر قناة الكلية على "اليوتيوب"، منوها أن الكلية تابعت ذلك جيدا خلال الفترة الماضية.



واستطرد أنه يتابع يوميا الامتحانات والشكاوى منه فردية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وبالرغم من ذلك سيتم أخذ عينة من الأسئلة لتقييم الأمر عبر لجنة محايدة، واتخاذ الإجراء المناسب لأن الكلية في الأساس تسعي لمصلحة الطلاب والمرضى من خلال المستشفى.